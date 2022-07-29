Долгопрудный, Московская область, , 15:57 — REGNUM Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов заявил, что завершил карьеру. Об этом 29 июля сообщает ТАСС.

Бутсы на гвоздь Иван Шилов © ИА REGNUM

Баженов рассказал, что займёт должность в структуре подмосковного клуба «Космос» из Долгопрудного.

«Мы с нашей командой «Космос» давно приняли решение о том, что я закончил, хватит уже, если честно», — сказал Баженов.

По его словам, сейчас решается вопрос о том, в каком качестве он будет работать в «Космосе».

Баженов выступал за подмосковный «Сатурн», московский «Спартак», томскую «Томь», подмосковные «Долгопрудный», «Олимп-Долгопрудный» и «Олимп-Долгопрудный — 2», а также казахстанский «Окжетпес».

Как сообщало ИА REGNUM, футбольный клуб «Космос» был создан и представлен в подмосковном городе Долгопрудный 12 апреля, в День космонавтики.

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