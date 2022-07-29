Ростов-на-Дону, , 15:57 — REGNUM Аграрии Ростовской области в 2022 году сохраняют лидирующие позиции по урожаю зерна в России. На это указал первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

Поле с молодой пшеницей Александр Погожев © ИА REGNUM

«Стоит отметить, что в этом году Ростовская область выходит в лидеры по урожаю ранних зерновых. Сейчас уборочные работы в области завершаются — собрано уже порядка 11,5 млн тонн зерновых», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что труженики донского села ожидают урожай не хуже, чем в 2021 году, когда донские аграрии в 2021 году намолотили 13,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Стоит отметить, что прогноз пор сбору зерна в 2022 году Министерство сельского хозяйство РФ сохраняет на уровне 130 млн тонн. И этот показатель станет одним из лучших результатов в истории страны, уверен глава ведомства Дмитрий Патрушев.

Читайте также: Минсельхоз России ожидает рекордного урожая пшеницы в 2022 году