Донецк, , 15:55 — REGNUM Место содержания пленных ВСУ в Еленовке Донецкой Народной Республики (ДНР), по которому в ночь на 29 июля украинской стороной был нанесен удар, в результате чего погибли десятки человек, было хорошо известно киевскому режиму. Об этом 28 июля рассказал журналистам замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Эдуард Басурин Andrew Butko

«Хотелось бы отметить, что место содержания военнопленных определяла сама Украина, поэтому они (Киев — ред.) знали точно, где они (пленные — ред.) содержатся и в каком месте», — сказал он.

Также Басурин уточнил, что удар был нанесен киевским режимом после того, как как украинские военнопленные начали рассказывать о тех преступлениях, которые они совершали и на которые получали приказы из Киева и после чего «было принято решение политическим руководством Украины… нанести сюда удар».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что украинские нацисты нанесли ракетный удар из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки Донецкой Народной Республики (ДНР), в котором содержатся пленные военные ВСУ.