Уфа, , 15:57 — REGNUM Первое место по сумме федеральных грантов заняли участники из Башкирии на молодежном форуме «iВолга», который проходил в Самарской области. Об этом 29 июля сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Участники Молодёжного форума «iВолга 2.0» Samregion.ru

«И это впервые за десятилетнюю историю форума. В прошлом году мы были восьмые», — сообщил он.

Глава региона отметил, что одна из участниц из Башкирии стала единственной на форуме, кто выиграл грант свыше одного млн рублей.

«Ее акселерационная программа для авторов социальных проектов «Менторство» получила 1,2 млн рублей», — пояснил он.

Хабиров отметил, что общая сумма грантовой поддержки, которая досталась Башкирии, составляет 3,261 млн рублей, ее получили семь региональных проектов.

«Пять инициатив — в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов, ещё две — в окружном конкурсе грантов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО. Кстати, по сумме грантов во Всероссийском конкурсе Башкирия тоже первая — наши ребята привлекли в регион 2,76 млн рублей», — отметил он.