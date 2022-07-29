Москва, 29 июля, 2022, 15:53 — ИА Регнум. В Москве и Подмосковье в пятницу, 29 июля, где-то прошли дожди и прогремели грозы, а где-то не выпало ни капли осадков, передают «Метеоновости».

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В выходные дни — 30 и 31 июля — дожди в Москве и области дожди прекратятся. Ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер западный.

В последние дня июля жара в столичном регионе тоже ослабеет. Температура воздуха вернётся к привычным показателям. Днём комфортно +20… +25 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, температура воздуха в Москве днём 29 июля поднимется до 24°C.

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