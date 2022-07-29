Чебоксары, , 15:51 — REGNUM Жара в Чувашии постепенно спадает, ближайшие дни местами выпадут дожди. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Цветы. Лето Наталия Николаева © ИА REGNUM

По его словам, в республику пришла южная воздушная масса, которая в отличие от предыдущих солнечных дней принесёт дожди.

Вечером 29 июля в юго-западных районах Чувашии могут выпасть грозовые дожди, а затем она осадков начнёт смещаться на восток. 30 июля под влиянием малоподвижного фронта временами будут идти дожди, днём температура составит +20…+25 градусов. 31 июля дожди пройдут местами, ожидаются грозы. 1 августа усилится ветер, но погода будет солнечной.

По прогнозам, первую неделю августа из-за прихода антициклона вероятность осадков будет небольшой, но при этом местами возможны локальные грозовые дожди. Температура воздуха составит +22…+27 градусов. По предварительным расчётам, такая погода в Чувашии сохранится до 10 августа.