Молдавия, 29 июля 2022, 15:51 — REGNUM Правоохранители в Молдавии задержали троих человек, которых подозревают в ложных сообщениях о «минировании» различных учреждений. Об этом изданию Agora сообщил начальник отдела по расследованию финансирования терроризма Национальной следственной инспекции Олег Ожог.
«Три человека задержаны. Они отправляли сообщения по телефону. Их личности были установлены», — сказал Ожог.
По его словам, организатора волны ложных сообщений о «минировании» продолжают устанавливать. Предположительно, злоумышленники хотели дестабилизировать ситуацию в стране.
Напомним, в последние месяцы в правоохранительные органы Молдавии постоянно приходят ложные сообщения о «бомбе» в учреждениях. Чаще всего «минируют» суды в Кишинёве и столичный аэропорт. Каждый раз приходится проводить эвакуацию и другие меры.
Читайте ранее в этом сюжете: Аэропорт Кишинева продолжили терроризировать сообщениями о «минировании»