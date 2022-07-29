Молдавия, 29 июля, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Правоохранители в Молдавии задержали троих человек, которых подозревают в ложных сообщениях о «минировании» различных учреждений. Об этом изданию Agora сообщил начальник отдела по расследованию финансирования терроризма Национальной следственной инспекции Олег Ожог.

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«Три человека задержаны. Они отправляли сообщения по телефону. Их личности были установлены», — сказал Ожог.

По его словам, организатора волны ложных сообщений о «минировании» продолжают устанавливать. Предположительно, злоумышленники хотели дестабилизировать ситуацию в стране.

Напомним, в последние месяцы в правоохранительные органы Молдавии постоянно приходят ложные сообщения о «бомбе» в учреждениях. Чаще всего «минируют» суды в Кишинёве и столичный аэропорт. Каждый раз приходится проводить эвакуацию и другие меры.