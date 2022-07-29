Саранск, 29 июля, 2022, 15:50 — ИА Регнум. В Мордовии принято решение о выделении дополнительных средств на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава республики Артем Здунов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лекарства

Он подчеркнул, что ситуация с ценами на лекарственные препараты регулярно контролируется правительством республики, постепенно она выравнивается.

Однако наблюдается повышение цен на отдельные препараты, это связано с удорожанием субстанций для их изготовления. Также причиной является изменение логистических цепочек после введения антироссийских санкций недружественными странами.

Поступают обращения от жителей республики с просьбой увеличить закупки лекарств для льготников.

Дополнительно на эти цели выделят 30 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в первой декаде июля стало известно, что Мордовия получит из федерального бюджета 10, 536 млн рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для граждан льготных категорий.