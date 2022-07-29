Москва, 29 июля 2022, 15:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным поддержал идею жилищных сертификатов для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщается 29 июля на сайте Кремля.
Отмечается, что в ходе встречи Хуснуллин предложил согласовать вариант выплаты жилищного сертификата для приобретения жилья на территории ДНР жителям, которые не готовы ждать восстановления их пострадавших домов.
Также Хуснуллин рассказал о планах выделять на ремонт квартиры или частных домов средства из расчета по 6 тыс. рублей на квадратный метр.
В свою очередь глава государства поддержал данную инициативу, но предложил распространить ее не только на территории ДНР, но и Луганской Народной Республики.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что с руководством ДНР и ЛНР необходимо проработать вопрос обеспечения населения республик достойным жильём.
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