Москва, 29 июля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным поддержал идею жилищных сертификатов для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщается 29 июля на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Отмечается, что в ходе встречи Хуснуллин предложил согласовать вариант выплаты жилищного сертификата для приобретения жилья на территории ДНР жителям, которые не готовы ждать восстановления их пострадавших домов.

Также Хуснуллин рассказал о планах выделять на ремонт квартиры или частных домов средства из расчета по 6 тыс. рублей на квадратный метр.

«Плюс вы поручали проработать возможность единовременной выплаты. Мы проработали, Владимир Владимирович, взяли за основу механизм, который был в Иркутске во время наводнения утверждён, Вы его хорошо знаете, я возглавлял там штаб по Вашему поручению, постоянно Вам докладывал об этих вопросах. Вот мы этот же механизм предлагаем применить на этих территориях и всем людям, кто захочет ремонтироваться, выплату всем предоставим», — сказал вице-премьер.

В свою очередь глава государства поддержал данную инициативу, но предложил распространить ее не только на территории ДНР, но и Луганской Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что с руководством ДНР и ЛНР необходимо проработать вопрос обеспечения населения республик достойным жильём.

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