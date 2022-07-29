Торонто, Канада, 29 июля 2022, 15:45 — REGNUM Британская исполнительница Дуа Липа (Dua Lipa) прокомментировала своё выступление в Торонто (Канада), на которое поклонники пронесли фейерверк. Об этом 29 июля пишет Daily Mail.

Дуа Липа
Дуа Липа
Цитата из видеоинтервью

Как отмечает издание, артистка была встревожена этим инцидентом. «Создание безопасного и инклюзивного пространства на моих шоу всегда является моим главным приоритетом, и я и моя команда так же шокированы и сбиты с толку событиями, как и все вы Расследование происходящих событий продолжается, и все участники усердно работают, чтобы выяснить, как произошел этот инцидент. Мне очень жаль всех, кто был напуган, чувствовал себя в опасности или чье удовольствие от шоу каким-либо образом пострадало», — высказалась Дуа Липа.

ИА REGNUM напоминает, что несколько фанатов пронесли фейерверк и запустили его прямо из зрительного зала. В результате этого пострадали два человека.

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