Торонто, Канада, 29 июля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Британская исполнительница Дуа Липа (Dua Lipa) прокомментировала своё выступление в Торонто (Канада), на которое поклонники пронесли фейерверк. Об этом 29 июля пишет Daily Mail.

Цитата из видеоинтервью Дуа Липа

Как отмечает издание, артистка была встревожена этим инцидентом. «Создание безопасного и инклюзивного пространства на моих шоу всегда является моим главным приоритетом, и я и моя команда так же шокированы и сбиты с толку событиями, как и все вы Расследование происходящих событий продолжается, и все участники усердно работают, чтобы выяснить, как произошел этот инцидент. Мне очень жаль всех, кто был напуган, чувствовал себя в опасности или чье удовольствие от шоу каким-либо образом пострадало», — высказалась Дуа Липа.

ИА REGNUM напоминает, что несколько фанатов пронесли фейерверк и запустили его прямо из зрительного зала. В результате этого пострадали два человека.