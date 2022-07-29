, 15:44 — REGNUM Киевский режим цинично уничтожил ненужных свидетелей, написал в своем телеграм-канале 29 июля военкор Андрей Руденко, комментируя удар ВСУ по тюрьме в Еленовке, где содержатся пленные из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщалось ранее, в ночь на 29 июля был нанесен удар по тюрьме в Еленовке, предположительно — американской реактивной системой залпового огня HIMARS. Погибли не менее 50 человек.

«Время нанесения удара — два часа ночи, и этот час был выбран неслучайно. Задача была уничтожить всех. Били не просто артиллерией, а применили РСЗО Himars, довольно-таки точное оружие для убийства», — отметил военкор.

«Дорогие украинцы, как вам цинизм ваших правителей? Они со всех экранов называли этих военнопленных героями, а когда те начали обличать их преступления, хладнокровно их убили! Вы говорите, что воюете за свободу? По-моему, хлеще рабства, чем сейчас у вас, быть не может. Рабов хоть жалеют, а вас гонят, как скот на убой», — добавил Руденко.