Москва, , 15:41 — REGNUM Социальная роль государства, особенно в период нестабильности, заключается в организации мер по защите и поддержке незащищенных слоев населения. По словам Франклина Рузвельта, «общество, которое не заботится о стариках и детях обречено на вымирание», заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления, д. э. н Галина Сорокина.

Пенсионеры Maxpixel.freegreatpicture.com

«После начала специальной операции можно было наблюдать ажиотажный спрос на многие товары, в том числе социально-значимые, что сказалось на росте цен, а беспрецедентные санкции, наложенные на Россию, повысили логистические издержки, тем самым не позволив ценам вернуться к прежним значениям.

В результате с начала 2022 года к середине июня по данным Росстата цены выросли на 11,64%. Прогнозное значение инфляции по актуальным данным Росстата составляет 16,7%, ранее Минэкономразвития озвучило годовой прогноз инфляции в 17,5%, причем многие эксперты сходятся к тому, что годовая инфляция может оказаться ниже 15%.

Для того, чтобы минимизировать последствия инфляции с 1 июня 2022 года были повышены прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда и размер страховой пенсии. Первые два показателя влияют на многие социальные выплаты, в том числе на величину федеральных и региональных доплат к пенсиям.

Однако индексация пенсий касается только неработающих пенсионеров. Такое решение в свое время было принято для снижения дефицита бюджета Пенсионного фонда и для возможности повысить уровень жизни неработающих пенсионеров. Работающим пенсионерам индексация пенсии производится в момент прекращения работы.

Страховые пенсии в этом году проиндексированы уже второй раз. Первый раз, традиционно пенсии были повышены с 1 января 2022 года, это повышение составило 8,6%. Индексация еще на 10% с 1 июня повысило размер страховой пенсии на 19,46%, что явно превышает размер реальной и прогнозируемой инфляции.

Согласно отчету счетной палаты России на 1 октября 2021 года насчитывалось 42 216,87 тыс. пенсионеров, из них получателей страховых пенсий — 38 352,06 тыс. человек, в том числе получателей страховых пенсий по старости — 34 877,37 тыс. человек.

Соответственно помощь федерального бюджета Пенсионному фонду РФ в размере 10 млрд рублей компенсирует не более 15% расходов фонда на индексацию пенсий», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство выделит более 10 млрд рублей для неработающих пенсионеров, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

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