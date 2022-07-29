Белгородский район, Белгородская область, 29 июля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны сработали успешно ночью 29 июля в окрестностях Белгорода. Однако осколками повреждено два частных домовладения, сообщил в социальных сетях глава администрации Белгородского района Владимир Перцев.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

ПВО сработало около 04:00. Осколки упали в посёлке Майский, повреждены крыши двух частных домовладений.

«Уже был произведён их комиссионный осмотр, данные повреждения будут устранены до среды следующей недели», — пообещал глава района.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля средства ПВО успешно отразили атаку ВСУ около 08:30. Осколки упали в посёлке Новосадовый, обошлось без повреждений.