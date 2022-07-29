Самара, 29 июля, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Главным федеральным инспектором по Самарской области назначен Михаил Феоктистов. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Иван Шилов, ИА REGNUM Назначение

Сообщается, что 29 июля в Самаре полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил главного федерального инспектора по Самарской области Михаила Феоктистова.

«Михаил Анатольевич имеет большой опыт работы в органах государственной безопасности. Служил на руководящих должностях в различных регионах нашей страны, отмечен наградами. Хорошо знаком с ситуацией, спецификой и проблематикой региона», — приводит пресс-служба Комарова.

Он также обозначил задачи, которые нужно будет решать новому главному федеральному инспектору совместно с органами исполнительной власти.

Комаров сообщил, что в связи с санкционным давлением на Россию со стороны недружественных стран, необходимо принимать решения сообща, важно координировать усилия различных ведомств и органов власти.

«Нужно помогать в организации помощи для восстановления нормальной жизни в ДНР и ЛНР, а также поддержке семей военнослужащих, которые выполняют там свой долг. Необходимо обратить внимание на здравоохранение, так как не до конца все проблемы преодолены с точки зрения ковида и возможного роста заболеваемости. И главный вопрос — это взаимосвязь с людьми, их проблемами и потребностями, чтобы люди понимали и знали, как работает приёмная президента России, как работает главный федеральный инспектор, и могли обратиться со своими просьбами», — сообщил он.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что командная работа очень часто обеспечивает достижение результатов.

«Самарская область вновь была отмечена на федеральном уровне, мы получили грант за эффективное управление территорией. И здесь заслуга не только региональных и муниципальных чиновников. Во многом такие оценки и достижение результатов складываются благодаря командному взаимодействию с федеральными структурами, работающими на территории Самарской области. И главный федеральный инспектор в этой работе является ключевым человеком», — приводит пресс-служба слова Азарова.