Оттава, 29 июля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Канадский актёр Симу Лю спровоцировал слухи об участии в съёмках экранизации видеоигры Sleeping Dogs. Об этом сообщил портал «Чемпионат» 29 июля.

Кадр из интервью на телевидении Симу Лю

«Наверное, мне не стоит ничего говорить, но есть видеоигра с азиатско-американским героем, события которой развиваются в Гонконге. Я, возможно, работаю над киноадаптацией», — рассказал актёр в рамках выступления на Comic-Con. Позднее Лю активно лайкал комментарии поклонников о том, что его речь на мероприятии была посвящена Sleeping Dogs.

Ранее стало известно, что режиссёром кинокомикса «Мстители: Династия Канга» станет Дестин Дэниел Креттон, снявший «Шан-Чи и легенда десяти колец». Премьера самой ленты намечена на 2 мая 2025 года.