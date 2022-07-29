Саранск, 29 июля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 30 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 67 638 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Министерство здравоохранения Тувы Ковидный стационар

Всего в регионе подтвердили 69 084 случая заражения коронавирусом, из них 24 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1393 человека, летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось с 3 июля.

В ковид-центры Мордовии за минувшие сутки попали четыре пациента, накануне были госпитализированы восемь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 19 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались 26 жителей республики.