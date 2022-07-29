Посёлок городского типа Оленовка, ДНР, 29 июля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Удар киевской армии по тюрьме в Еленовке, где содержатся пленные из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это апофеоз украинства, «бессмысленного, озлобленного, продажного, упоротого», отметил 29 июля военкор Юрий Котенок.

Defense. gov HIMARS

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Как сообщалось ранее, в ночь на 29 июля был нанесен удар по тюрьме в Еленовке, предположительно — американской реактивной системой залпового огня HIMARS. Погибли не менее 50 человек.

«Сгорели в «дружественном» огне. Весной они укрывались от обстрелов русской армии в подземельях «Азовстали». Рассчитывали отсидеться, не вышло. Сдались, предпочтя плен. Но достали «свои»», — отметил военкор.

«В воздухе витает запах небытия, смерти. Это и есть бандеровщина. Мертвый круг Украины, из которого не вырваться. Мертвая петля. Инородная власть в Киеве, насаженная Содомом, подачки деньгами и оружием, которых хватает на то, чтобы прокормить детей, вырастить их в ненависти к России и отправить на смерть», — добавил Котенок.