Москва, , 15:35 — REGNUM Указ о назначении Валентины Антроповой заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий подписал президент России Владимир Путин. Документ 29 июля обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Назначить Антропову Валентину Викторовну заместителем министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в опубликованном указе.

Также уточняется, что этот документ является вступившим в силу со дня его подписания.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля стало известно, что МЧС России в 2023 году разместит в Мурманской области свою авиацию.