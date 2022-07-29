Йошкар-Ола, , 15:34 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 29 июля выздоровели с начала пандемии 43 732 жителя республики, за последние сутки выписаны пять человек после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Медицинский работник в защитном костюме в ковидном госпитале Александр Куликов © ИА REGNUM

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 916 случаев заражения коронавирусом, из них 12 — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За минувшие сутки в больницы республики попали три человека, накануне в ковид-стационары региона не был госпитализирован ни один пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике выявили девять новых случаев заражения коронавирусом. Выписались после перенесенного COVID-19 шесть человек.