Бишкек, , 15:32 — REGNUM Золоторудное месторождение «Кумтор» полностью перешло под юрисдикцию Киргизии, сообщили 29 июля в пресс-службе президента страны.

Золотоносный рудник Кумтор Kalia Moldogazieva / The EITI

«Сегодня, 29 июля, в посольстве Киргизии в Великобритании состоялась процедура обмена документов, подтверждающих процесс перехода золоторудного месторождения Кумтор в собственность Киргизии», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, разработка золоторудного месторождения началась в 90-х годах. В соответствии с неоднократно продлеваемыми соглашениями рудником управляла канадская Centerra Gold, Киргизия же получала пакет акций компании. В начале апреля 2022 года «Кумтор» и 100% акций компании «Кумтор Голд Компани» перешли Киргизии.

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