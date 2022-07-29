Бишкек, 29 июля 2022, 15:32 — REGNUM Золоторудное месторождение «Кумтор» полностью перешло под юрисдикцию Киргизии, сообщили 29 июля в пресс-службе президента страны.
Как сообщало ИА REGNUM, разработка золоторудного месторождения началась в 90-х годах. В соответствии с неоднократно продлеваемыми соглашениями рудником управляла канадская Centerra Gold, Киргизия же получала пакет акций компании. В начале апреля 2022 года «Кумтор» и 100% акций компании «Кумтор Голд Компани» перешли Киргизии.
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