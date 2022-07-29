Тбилиси, 29 июля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Государственный департамент США сообщил, что Грузия исполняет антироссийские санкции, что опровергает обвинения в адрес властей республики. Об этом 29 июля заявил журналистам грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

PR office of Prime Minister of Georgia Ираклий Гарибашвили

Он прокомментировал опубликованный ранее отчёт Госдепа, в котором говорилось, что мониторинг финансовых институтов Грузии не выявил нарушений исполнения санкций против РФ.

«В отчёте Госдепа говорится, что подобного факта в стране не зафиксировано, — отметил глава грузинского правительства. — Это ответ на многомесячную непрерывную клевету, которая шла со стороны радикальной оппозиции».

Гарибашвили добавил, что грузинская сторона стремится достичь максимальной прозрачности в этом вопросе и будет это делать впредь.

Напомним, что оппозиция требует от грузинского правительства разорвать все экономические связи с Россией и присоединиться к жёстким антироссийским санкциям. Представители грузинского правительства обвиняют оппозицию в попытке втянуть республику в вооружённый конфликт с Россией и отмечают, что введение санкций ударит в первую очередь по грузинской экономике.