Йошкар-Ола, , 15:31 — REGNUM Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Марий Эл по итогам января-мая составила 36,951 тыс. рублей, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в мае средняя заработная плата по республике составила 39,137 тыс. рублей или на 11,1% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Маристата.

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При этом реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, за январь–май 2022 года составила 98% от уровня января-мая предыдущего года. Только в мае этого года зарплата составила 94,5% по сравнению с заработком жителей республики годом ранее. В то же время по сравнению с апрелем 2022 года в мае зарплата выросла на 1,8%.

Наиболее высокую зарплату получают в отрасли «деятельность профессиональная, научная и техническая» — около 57,6 тыс. рублей в месяц, около 56,5 тыс. рублей получают сотрудники предприятий связи с информатизации, в среднем около 55 тыс. рублей составляет зарплата в области страховой и финансовой.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 июля 2022 года повысился размер заработной платы граждан, у которых она зависит от минимального размера оплаты труда (МРОТ).

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