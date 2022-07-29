Таллин, 29 июля, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Европейским странам следует закрыть въезд для граждан России в Европу. Ввести такое общеевропейское правило намерена предложить Эстония. Об этом 29 июля в эфире радиостанции Vikerraadio заявил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу.

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«Я встречусь с министрами иностранных дел других стран в конце августа в Праге, а затем представлю план общеевропейских ограничений», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Рейнсалу напомнил, что Эстония уже прекратила выдачу новых виз гражданам России, однако их поток в страну продолжается. По словам министра, они прибывают в страну по визам, полученным в других государствах Шенгенской зоны. И для того, чтобы перекрыть эти «мышиные ходы», необходимы общеевропейские ограничения, считает Рейнсалу.

Он также добавил, что Эстония могла бы применить уже действующее в Латвии правило, обязывающее въезжающих в страну российских граждан декларировать на границе, что они осуждают спецоперацию на Украине.

«Этот принцип можно было бы распространить и на получение гражданства Эстонии в порядке натурализации», — указал глава МИД.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что европейские страны могут перестать выдавать гражданам России шенгенские визы. По его словам, большинство подобных призывов из Европы звучат из уст одиозных политиков или общественных деятелей — русофобов. Вместе с тем, добавил дипломат, Москва наблюдает фактически полную приостановку оформления виз гражданам РФ в расположенных в стране консульствах Литвы, Латвии, Польши, Чехии и Эстонии.

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