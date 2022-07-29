Волгоград, , 15:28 — REGNUM Четыре предприятия подверглись административному наказанию за загрязнение Волги в Волгоградской области. Общий ущерб специалисты оценили в 18 млн рублей, сообщает пресс-служба управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

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Инспекторы отобрали пробы природной воды и донных отложений. Превышение концентраций загрязняющих веществ выявили в местах хозяйственной деятельности Судостроительно-судоремонтного завода имени Ленина, Центрального грузового порта, Росморпорта и Икрянинской рыбной компании. В общей сложности ущерб реке оценили в 18 млн рублей.

Юридические лица были привлечены к ответственности. Судостроительно-судоремонтный завод и Центральный грузовой порт попытались обжаловать в суде постановление Роспотребнадзора, однако в обоих случаях суд поддержал доводы Межрегионального управления и оставил решения в силе.