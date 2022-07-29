София, 29 июля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Десятки судов на территории Болгарии оказались заблокированы по причине обмеления ряда участков реки Дунай. Об этом 29 июля сообщает БТВ.

Shao Дунай

Согласно официальной информации, полностью перестали работать три крупные переправы на болгарско-румынской границе. Уровень реки в районе Русе (Северная Болгария) опустился ниже нулевой отметки на 43 см.

Сообщается об эвакуации 137 граждан Германии, пассажиров круизного лайнера «Adora».

По словам синоптиков, небывалая для региона жаркая погода в регионе продлится еще более двух недель.