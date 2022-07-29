Тюмень, 29 июля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. В Тюменской области принято решение о расширении списка получателей единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей для поступающих на службу по контракту в подразделения «Тобол», «Тайга» и «Сибирь». Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Информационный центр правительства Тюменской области Шеврон именного тюменского военного подразделения «Тайга»

Выплаты при вступлении в тюменские именные военные подразделения будут получать контрактники из других регионов, состоящие на воинском учёте в военных комиссариатах Тюменской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июля сапёры и снайперы подразделений «Тайга» и «Тобол» отправились на службу. Формирование именных батальонов Тюменской области продолжается.