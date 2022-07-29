29 июля 2022 | Время чтения 7 мин

Американское руководство должно, наконец, прийти к осознанию того, что мир является многополярным в политическом, дипломатическом, стратегическом, а также в экономическом плане. Момент однополярности давно закончился, и США должны заново научиться действовать в такой системе. Вашингтон больше не принимает решения по важным вопросам в одиночку. Администрация Байдена должна перестать действовать так, как если бы это было не так, и адаптироваться соответствующим образом.

Александр Белов, , 16:02 — REGNUM Администрация американского президента Джо Байдена по-прежнему ошибочно истолковывает международные реалии в отношении политики США в отношении России, пишет научный сотрудник по вопросам безопасности в Институте Катона Тед Гален Карпентер в статье, вышедшей 29 июля в Responsible Statecraft.

Российско-американские отношения Иван Шилов © ИА REGNUM

Одной из общих черт, объединяющей эти многочисленные просчеты, является высокомерие. Официальные лица США цепляются за мышление ушедшей эпохи, когда мощь и влияние США значительно превосходили мощь и влияние любой другой страны или группы стран. Вашингтон обладал этим статусом в первые десятилетия после Второй мировой войны, когда у него был только один настоящий противник — СССР. Тогда якобы агрессивные амбиции Москвы заставили малые и средние державы за пределами советской орбиты укрыться за щитом безопасности Вашингтона и (за редким исключением) подчиняться желаниям Вашингтона.

С распадом Советского Союза в декабре 1991 года для США наступил еще один период дипломатического и стратегического доминирования, несмотря на то, что мир становился все более многополярным в экономическом отношении. Действительно, в некоторых отношениях политическое и военное превосходство США в течение следующего десятилетия было даже больше, чем в период сразу после Второй мировой войны, поскольку у США не было в качестве соперника даже Советского Союза.

1990-е и первые годы XXI века стали воплощением того, что Чарльз Краутхаммер назвал «моментом однополярности» Америки. Заявление президента Джорджа Буша-старшего о том, что «то, что мы [США] говорим, выполняется», отражало позицию, которую заняли американские политики. Однако последующие администрации США не поняли, что это был однополярный «момент», а не непреходящая новая эра

Джордж Буш – старший Dodmedia.osd.mil

К сожалению, представители администрации Байдена действуют так, как будто однополярный момент всё еще продолжается. При этом они сильно переоценили способность Вашингтона навязывать свою волю другим странам. Руководители администрации отвергли неоднократные предупреждения Кремля о том, что попытка превратить Украину в военный актив НАТО станет неприемлемым шагом для безопасности России. Они с опозданием обнаружили, что Владимир Путин не собирался идти на попятную и принимать диктат США только потому, что Соединенные Штаты настаивали на том, что Украина имеет «право» на вступление в НАТО. Он также не согласился с заявлением о том, что Вашингтон имеет право сделать Украину де-факто военным союзником США, расположенным на границе с Россией.

Политика администрации с начала специальной военной операции на Украине была столь же неумелой. Наивные ожидания Байдена и его внешнеполитической команды, что другие важные международные игроки послушно присоединятся к крестовому походу Вашингтона, направленному на принуждение Москвы, не оправдались. Байден изначально настаивал на том, чтобы мир объединился против российской спецоперации. Чиновники администрации высоко превозносили голосование Генеральной Ассамблеи ООН через несколько дней после начала операции, которое якобы подтвердило такое единство, отметив, что только пять членов проголосовали против резолюции, критикующей операцию.

На самом деле голосование было ранним предупреждением того, что Соединенные Штаты не могут рассчитывать на поддержку реальных действий против России за пределами собственного блока. Хотя резолюция была чисто символической, беззубой мерой, ни к чему не обязывающей страны, воздержались 35 членов ООН, не желая идти навстречу Вашингтону

НАТО Nato.int

С тех пор ситуация ухудшилась. Коалиция, которую США смогли собрать, почти полностью состояла из НАТО и давних военных союзников Америки в Восточной Азии. В остальном глобальная карта подтверждает, что практически ни одна страна Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии, Африки и даже Латинской Америки не отреагировала благосклонно на давление Вашингтона и ввела экономические санкции против России. Особенно показательно, что в стороне остаются такие ключевые державы, как Китай, Индия, ЮАР, Индонезия, Бразилия и Мексика.

Хотя Вашингтон настаивает на том, что противодействие российской спецоперации на Украине необходимо для сохранения «основанного на правилах либерального международного порядка», правительства и население «Глобального Юга» видят ситуацию по-другому. Для них этот конфликт больше похож на приземленную борьбу за влияние между Россией и государством-клиентом Запада. Как выразился один африканский ученый: «Многие в Африке и на остальной части Глобального Юга не считают — и никогда не считали — либеральный международный порядок особенно либеральным или международным»

Военная спецоперация на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Даже предупреждения и подразумеваемые угрозы со стороны администрации Байдена не заставили эти страны присоединиться к усилиям США по изоляции России. Такое развитие событий наглядно иллюстрирует быстро растущие пределы влияния Вашингтона и продолжающийся отказ американских лидеров смотреть в лицо этой реальности.

Политики администрации также переоценили неблагоприятное воздействие экономических санкций со стороны небольшой коалиции, которую США смогли возглавить. Нет никаких сомнений в том, что российская экономика пострадала, но влияние от санкций на политику Кремля в отношении Украины, похоже, равно нулю. Первоначально рубль резко упал в цене, и президент Байден насмешливо называл его «макулатурой». Однако даже эта стратегия дала неоднозначные результаты. Рубль впечатляюще восстановился, а российская экономика смягчила другие потрясения, расширив свои связи с Китаем, Ираном и другими странами.

Более того, правительство Путина продемонстрировало, что у него есть собственные значительные рычаги воздействия. Ограничив экспорт энергоресурсов на мировой рынок, особенно природного газа в европейские страны, Москва спровоцировала резкий рост цен на энергоносители. Экономическое напряжение, с которым сейчас сталкиваются те и другие страны, привело к растущей критике политики, которую проводят НАТО и ЕС. Действительно, можно было бы утверждать, что западные страны страдают от режима санкций не меньше, чем Россия. Как минимум, санкции США и НАТО не обошлись без издержек их инициаторам.

Разногласия по поводу этой политики начинают возникать даже внутри блока НАТО. Турция ведет себя скорее как потенциальный посредник в прекращении российско-украинского конфликта, чем как верный участник кампании альянса по изоляции Путина. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно заявил, что Европейский союз не просто выстрелил себе в ногу, приняв санкционную стратегию Вашингтона, но выстрелил себе в легкие. Такое недовольство проявляется за несколько месяцев до того, как российские манипуляции с поставками природного газа могут привести к холодной и очень неудобной зиме по всей Европе

Виктор Орбан Официальное интернет-представительство президента России

Вашингтону необходимо внести некоторые серьезные коррективы в политику и, что, возможно, даже более важно, извлечь более важные уроки, необходимые для предотвращения повторения нынешних неудач.

Крайне важно, чтобы лидеры США поняли, что крупные державы, такие как Россия, нельзя запугать. Администрация Байдена действовала так, как будто давление на Россию и игнорирование проблем безопасности этой страны сродни той же стратегии, которую Соединенные Штаты использовали против держав второго или третьего уровня, таких как Сербия, Ирак, Иран, Сирия и Северная Корея. Дипломатия принуждения к капитуляции Вашингтона не сработала даже в том случае, в отношении же крупной державы США потерпели полный провал.

Однако вместо того, чтобы стать более реалистичными и гибкими, административные политики отреагировали раздражительно. Только сейчас было объявлено о встрече госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова — первой с начала конфликта на Украине. Это нездоровый подход к работе со страной, обладающей несколькими тысячами единиц ядерного оружия.

Наконец, американское руководство должно, наконец, прийти к осознанию того, что мир является многополярным в политическом, дипломатическом, стратегическом, а также в экономическом плане. Момент однополярности давно закончился, и США должны заново научиться действовать в такой системе. Вашингтон больше не принимает решения по важным вопросам в одиночку. Администрация Байдена должна перестать действовать так, как если бы это было не так, и адаптироваться соответствующим образом.