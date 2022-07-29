Москва, 29 июля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В очередной раз видно, что страны начинают проявлять все большую глобальную политическую субъектность, отдавая предпочтение своим национальным интересам, актуальной внутригосударственной повестке, заявил корреспонденту ИА REGNUM кандидат политических наук, старший преподаватель Кафедры государственного управления и политических технологий Государственного университета управления, к. п. н Артём Кирка.

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«Связано это с тем, что США и их союзники так и не научились действовать на международной арене в рамках простой, но эффективной концепции win-win, когда сотрудничество партнеров действительно взаимовыгодно.

Добавим сюда еще и очевидную деградацию западных публичных политических элит, вызванную не только снижением качества образования, но и в том числе актуальной концепцией приоритета этнической, гендерной или социально-групповой принадлежности над профессионализмом.

Последние публичные заявления западных политиков, а также соответствующие решения, которые зачастую не поддаются рациональному объяснению, это ярко демонстрируют.

Всё это в совокупности оказывает постепенное разрушающее воздействие на образ всемирного гегемона, эффективного и всесильного защитника демократии, заставляет хоть пока и осторожно, но все же искать новые механизмы и методы в международной политике.

Вместе с тем вопрос, который представляет гораздо больший интерес — какие цели преследуют этим демаршем политические элиты Аргентины, Бразилии и Мексики? Совершенно очевидно, что подобные заявления не являются самостоятельным решением министров обороны и согласованы на самом высоком уровне.

В любом случае не стоит рассматривать эту ситуацию как некое проявление поддержки либо молчаливого одобрения действий нашей страны в украинском кейсе со стороны Бразилии, Аргентины и Мексики. С большой вероятностью это лишь внутренние политические игры в рамках политического пространства американского континента.

Между тем, необходимо признать, что данное решение министров обороны трех стран совсем не вписывается в стройную иллюзию общемировой консолидированной позиции в отношении конфликта на Украине, которую так тщательно выстраивают США. В этой связи имиджевые выгоды России здесь более чем очевидны», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Бразилия, Аргентина и Мексика отказались присоединиться к позиции американских стран по осуждению ситуации на Украине.

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