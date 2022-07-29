Донецк, 29 июля, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования обстреляли населённые пункты Новобахмутовка и Доломитное, а также Киевский и Куйбышевский районы Донецка и Макеевку. Об этом 28 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Отмечается, что обстрел Новобахмутовки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 13:15 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено шесть мин калибра 120 мм.

Также указывается, что в 13:40 ВСУ выпустили десять снарядов калибра 155 мм по Доломитному, а в 15:00 — десять снарядов калибром 152 мм по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, а также три снаряда калибра 152 мм по Макеевке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее передачу киевскому режиму танков советского производства Т-72 подтвердило минобороны Северной Македонии.