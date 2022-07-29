Токио, , 15:21 — REGNUM Sony рассказала о снижении продаж консолей PlayStation 5 в первом квартале 2022 года. Информация об этом появилась 29 июля в финансовом отчете на сайте компании

PlayStation 5 Иван Шилов ©ИА REGNUM

За три месяца Sony отгрузила 2,4 млн копий PS5, что всего на 100 тысяч больше чем в первом квартале 2021 года. Если продажи техники стабильны, то продажи программного обеспечения заметно снизились, они составили 47,1 млн единиц — по сравнению с проданными 63,6 млн за тот же период в прошлом году.

Напомним, что PlayStation 5 — это игровая приставка от японской компании Sony Interactive Entertainment. Она является представительницей игровых консолей PlayStation, выпускаемых с 3 декабря 1994 года.

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