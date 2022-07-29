Ростов-на-Дону, , 15:20 — REGNUM Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко посетил центральный рынок в Ростове-на-Дону, где выбрал рыбу для ухи. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава ведомства пригласил жителей и гостей донского края на гастрономический фестиваль, который состоится 30 июля в станице Старочеркасской.

Уха НОТ «Золотое кольцо»

«Мы сегодня на старом базаре столицы юга России выбираем настоящую донскую рыбу для настоящей вкусной наваристой ухи», — сказал Папушенко.

Стоит отметить, что донская уха — главное блюдо локальной кухни Ростовской области, имеющее более 100 рецептов приготовления. Традиционно лучшие кулинары приготовят уху и по старинным казачьим рецептам.

К проведению фестиваля »Донская уха» подключатся Таганрог и Азов, а также Азовский, Неклиновский, Шолоховский, Багаевский и Константиновский районы.