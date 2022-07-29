Кемерово, , 15:20 — REGNUM В Кемеровской области проводятся экологические инспекции предприятий. Они организованы по поручению губернатора региона Сергея Цивилёва, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

«Кузбасс — развитый промышленный регион с большим количеством предприятий, основная часть которых сосредоточена в крупных городах, прежде всего в Кемерове и Новокузнецке. Важно, чтобы компании стремились минимизировать воздействие на окружающую среду, устанавливали новейшее оборудование для уменьшения или очищения выбросов», — прокомментировал Цивилёв.

Отметим, что в Новокузнецке с 2019 года действует проект «Чистый воздух». Кемерово войдёт в число участков проекта в 2023 году. Предприятия должны будут разработать программу по снижению выбросов для повышения качества воздуха.