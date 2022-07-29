Самара, , 15:31 — REGNUM Двух полицейских заподозрили в совершении коррупционного преступления в Самарской области. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба следственного управления следственного управления Следственного комитета по региону.

Дело Pixabay.com

По версии следствия, в середине июля 2022 года фигурантка уголовного дела, занимающая должность начальника отдела, получила через посредника в качестве части взятки 75 тысяч рублей, от ранее оговоренной суммы в размере 150 тысяч рублей за способствование избранию лицу, подозреваемому в совершении преступления, меры пресечения в виде подписки о невыезде и изменение квалификации его действий на состав преступления, предусматривающий меньшую санкцию.

В материалах дела указано, что посредником выступила подчиненная подозреваемой, которая занимает должность начальника отделения по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия.

«Преступная деятельность подозреваемых была пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области совместно с сотрудниками ОРЧ СБ регионального Управления МВД России», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

«По решению исполняющего руководителя ГУ МВД России по Самарской области сотрудники отстранены от выполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы.