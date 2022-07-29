Донецк, , 15:18 — REGNUM Украинские войска совершили обстрел населённых пунктов ДНР. Об этом 29 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

В 13:15 с позиций в Розовке обстреляна Новобахмутовка, выпущено шесть мин калибра 120 мм.

В 13:40 из Клещеевки открыли огонь по Доломитному, выпустив десять снарядов калибра 155 мм.

В 15:00 из Первомайского атаковали Киевский и Куйбышевский районы Донецка. Всего выпущено десять снарядов калибра 152 мм.