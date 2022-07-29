Архангельск, , 15:17 — REGNUM Повышение цен на стройматериалы потребовало дополнительного финансирования проектов по благоустройству в Архангельской области. Как сообщил в соцсетях губернатор региона Александр Цыбульский, область получит на реализацию начатых проектов еще 120 млн рублей.

Благоустройство двора Цитата из м/ф «Чебурашка». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР

«В Вельске это проект «Новый старый Форштадт», в Каргополе — «Каргопольскому театру — быть!», в Мезени - «Возрождение. Развитие общественных связей города Мезень и окрестных сел и деревень», в Онеге - проект «Благоустройство набережной реки Онега», — написал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, проект по благоустройству набережной в Архангельске удешевили на миллион рублей.