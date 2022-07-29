Ереван, , 15:16 — REGNUM Армения в следующем месяце начнёт строительство дороги в Степанакерт в объезд Лачинского коридора. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба Министерства территориального управления и инфраструктуры

Вид из Шуши на Степанакерт © ИА REGNUM

«На запросы СМИ отвечаем, что работы по реконструкции автомобильной дороги М-12 «Тех — Корнидзор» начнутся в августе 2022 года», — говорится в сообщении ведомства.

Альтернативная дорога будет обходить город Лачин (Бердзор) и село Забух (Ахавно). В июне президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян сообщил, что идут переговоры о возможной передаче этих населённых пунктов под контроль Баку.

Напомним, согласно трёхстороннему соглашению Москвы, Баку и Еревана от ноября 2020 года, завершившему войну в Нагорном Карабахе, в течение трёх лет должна быть построена новая дорога в эту республику из Армении. На новом маршруте будут размещаться и российские миротворцы.