Москва, 29 июля, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Вице-премьер Виктория Абрамченко 29 июля в своем телеграм-канале сообщила подробности встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Речь шла о программе социально-экономического развития города Байкальска до 2040 года, которую она поддерживает. По поручению президента, ее необходимо утвердить до 15 сентября.

Виктория Абрамченко Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко и губернатор Приангарья Игорь Кобзев

«Я уверена, что Байкальск станет первым экогородом в России. Здесь уберем опасное «наследие», которое осталось после деятельности БЦБК, а дальнейшее развитие города будет строиться с учетом экологических стандартов. Этот город точно станет визитной карточкой экотуризма», — подчеркнула Виктория Абрамченко.

По её словам, проект сформирован в формате стратегического мастер-плана, отражающего видение Байкальска до 2030 и 2040 годов — как города, где в центре внимания человек и его потребности, комфортные условия для жизни, пребывания и самореализации.

«Включим Иркутскую область в проект «Генеральная уборка», в рамках которого по всей стране проводятся ликвидационные мероприятия объектов накопленного вреда и несанкционированных свалок, опасных заброшенных скважин, а также поднимаются и утилизируются корабли в водных объектах. В рамках этого федерального проекта будет сформировано отдельное направление «Генеральная уборка на Байкале».

Обсуждали создание лесосеменного центра в Иркутской области в рамках национального проекта «Экология». Строительство центра может быть завершено уже в 2025 году. Лес нужно восстанавливать.

Еще губернатор выступил с инициативой повышения ответственности арендаторов за возникновение и тушение лесных пожаров. Поддерживаю подготовку таких законодательных изменений. Это станет важным шагом для сокращения лесных пожаров. Если арендуешь участок, то за ним необходимо тщательно следить», — информирует Абрамченко.

Как сообщало ИА REGNUM, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин особо отметил задачу по сбережению и сохранению Байкала.

«В частности, на это нацелен уникальный проект комплексного развития города Байкальска, который должен стать эталоном рачительного, экологоориентированного хозяйства», — заявил Путин.

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