Лондон, 29 июля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Британская студия Great Ape Games представила свой дебютный проект под названием The Lost Wild. Анонс состоялся ночью 29 июля в рамках прямой трансляции издателя Annapurna Interactive.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Динозавр

The Lost Wild — это игра в жанре ужасов с элементами выживания, в которой игроку предстоит исследовать мир, населенный динозаврами. Проект анонсирован на PC и должен выйти в Steam в 2024 году.

Напомним, что Annapurna Interactive — это американская компания-издатель видеоигр, основанная в 2016 году как подразделение Annapurna Pictures. Она занималась издательством таких популярных проектов, как Stray, Outer Wilds и Solar Ash.