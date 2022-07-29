Псков, , 15:12 — REGNUM Добраться в Витебск из Пскова можно будет с помощью нового автобусного маршрута. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Автобусы Дмитрий Буянов © ИА REGNUM

Автобусное сообщение запускается с 1 августа 2022 года. Ежедневные рейсы свяжут административный центр Псковской области и город в Белоруссии.

«Решение о развитии транспортного сообщения мы обсуждали во время визита белорусской делегации в Псковской области. Благодарю коллег за поддержку, будем и дальше развивать наше сотрудничество», — заявил глава региона Михаил Ведерников.

Автобус покинет Псков в 13:20. Пассажиры прибудут в Витебск в 20:10. Вернуться обратно можно будет в то же время, рейс из Витебска состоится в 13:20.

За время следования будет семь остановок в городах на маршруте. Билет обойдётся пассажиру в 1157 рублей.