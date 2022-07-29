29 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Савельев, , 15:44 — REGNUM Вокруг Тайваня назревают самые серьезные события. Возможный визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй вызвал справедливую гневную реакцию со стороны Пекина, пригрозившего самыми жесткими ответными мерами.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Формально США придерживаются позиции «одного Китая», то есть признают мятежный остров частью территории КНР, однако на деле не только оказывают политическую поддержку действующим фактически властям Тайваня, но и в значительной степени обеспечивают его обороноспособность прямыми поставками различных систем вооружений — от подводных лодок до боевой авиации и тяжелых артиллерийских систем.

В Вашингтоне лицемерно заявляют, что Белый дом не может указывать депутатам конгресса, какие географические точки или страны им не следует посещать. Однако приказ авианосной ударной группе передислоцироваться со своей базы в Сингапуре к берегам Тайваня и развернуться там в боевые порядки мог быть отдан только высшим военно-политическим руководством США, то есть Белым домом, а никак не конгрессом. При этом не скрывается, что мощная ударная группа во главе с самым, пожалуй, современным на сегодня авианосцем США «Рональд Рейган» отправлена к Тайваню именно для обеспечения безопасности визита Нэнси Пелоси.

Нэнси Пелоси Gage Skidmore

Одновременно войска Тайбэя перед предстоящим визитом проводят крупные военные учения на суше и в узком Тайваньском проливе, разделяющем остров с материковым Китаем.

Для обеих сторон, США и КНР, тайваньский вопрос имеет первостепенное значение. После позорного бегства американских войск из Афганистана и неудач в противостоянии с Россией администрации президента Джозефа Байдена важно показать эффективность своей внешней политики. Предстоящие в ноябре выборы в конгресс служат дополнительным стимулом для Белого дома продемонстрировать готовность защищать «демократию и права человека» по всему миру.

Для Пекина мягкая реакция на новые шаги Вашингтона по политическому признанию Тайваня совершенно недопустима. Это неизбежно вызовет недовольство элит и населения на материке и подорвет позиции Си Цзиньпиня, которому предстоит переизбраться на пост генерального секретаря ЦК КПК. Проявление слабости многолетним лидером Китая может стоить ему поста.

Кроме политических причин противостояния Китая и США существуют и экономические. Тайвань является безусловным мировым лидером в производстве полупроводников и чипов, без которых не обходится современная техника: от фотоаппарата и смартфона до вооружений. Тот, кто будет контролировать эту ключевую отрасль, тот и станет лидером в переходе на новый, шестой технологический уклад, в значительной степени основанный на так называемой цифровой экономике.

Тайваньская компания по производству полупроводников Peellden

Сочетание политических и экономических причин делает дальнейшее обострение ситуации вокруг Тайваня неизбежным. Даже если в ходе своего азиатского турне Нэнси Пелоси и не посетит Тайбэй, о чем сейчас сообщают СМИ, в Пекине не простят такую грубую провокацию со стороны США. Уменьшатся риски прямого военного противостояния между двумя ядерными державами, но политическое противостояние неизбежно будет нарастать. У Пекина есть возможность асимметричного ответа США, прежде всего, в более открытой поддержке России, в том числе в ее специальной военной операции на Украине. Китай может решиться на это напрямую, а может делать это через КНДР, которая, как известно, уже признала Донецкую и Луганскую Народные Республики.

Борьба России и Китая за новый миропорядок и против одностороннего диктата коллективного Запада во главе с США носит стратегический характер и будет продолжаться годами. От решения тайваньского и украинского «вопросов» во многом будет зависеть установление нового многополярного мира.