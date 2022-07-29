Скопье, , 15:09 — REGNUM Передачу киевскому режиму танков советского производства Т-72 подтвердило минобороны Северной Македонии. Об этом 28 июля сообщает сербское национальное телевидение.

Т-72 I. Sobieszczuk

По информации источника, в оборонном ведомстве Северной Македонии заявили, что появившиеся в соцсетях видеозаписи, на которых запечатлено передвижение указанной бронетехники, являются достоверными.

Также в минобороны Северной Македонии отметили, что колонна танков Т-72 двигалась по направлению к Украине и добавили, что это машины «третьего поколения» из подразделения, которое планируется расформировать. При этом не уточняется, сколько именно танков было передано Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что норвежскими властями было передано киевскому режиму 14 бронированных машин Iveco LAV III.