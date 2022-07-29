Токио, , 15:09 — REGNUM Локация, которую показал пользователь reddit sadfutago в игре NieR: Automata от японского издателя Square Enix, оказалась модификацией. Информация об этом появилась 29 июля во время прямой трансляции на Twitch.

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Несколько дней на reddit обсуждалось видео, в котором игрок проходит через закрытую дверь в ранее неизвестную локацию. Как оказалось, все это было сделано для того, чтобы привлечь внимание игроков к модификации, которая позволит создавать собственные локации в игре.

Напомним, что NieR: Automata — это однопользовательская игра в жанре RPG, вышедшая 23 февраля 2017 года на консолях и PC. Ее оценка на Metacritic составляет 84 балла из 100.

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