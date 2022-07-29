Донецк, 29 июля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка. Об этом 29 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 14:20 зафиксирован удар с позиций в Красногоровке по Кировскому району Донецка. Всего выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский район Донецка.