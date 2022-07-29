Москва, , 15:08 — REGNUM Получая до 85% потребляемого газа и до 65% нефти из России, Венгрия демонстрирует, что ни в коем случае не будет отказываться от собственной энергетической безопасности в угоду политическим интересам Европейского союза, который с недавнего времени предлагает все более непопулярные меры по снижению зависимости от поставок российского газа, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления, д. э. н Евгений Смирнов.

Флаг Венгрии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В частности, на уровне ЕС было предложено на 15% сократить потребление газа промышленными предприятиями и домохозяйствами в ближайшие месяцы.

Еще одна идея — о совместном использовании газа между странами ЕС — также путь в никуда, и такой подход уже критикуется рядом стран, в частности, Польшей, которой удалось почти полностью наполнить собственные газохранилища.

Несмотря на то, что Россией и Венгрией в действующем долгосрочном контракте, заключенном на 15 лет, были согласованы определенные объемы поставок газа, Венгрия уже запросила дополнительные объемы в размере 700 млн кубометров, что на 20% больше, чем прописано в существующем соглашении.

В рамках объявленной чрезвычайной ситуации в энергетике Венгрия анонсировала наращивание производства энергии из всех возможных источников.

Наращивание поставок из России – попытка Венгрии повысить уровень своих энергетических резервов в ожидании нового отопительного сезона. Таким образом, страна снижает нагрузку на платежеспособность своих домохозяйств и предотвращает риски экономической рецессии в целом.

Не случайно еще в июне премьер-министром Венгрии было принято постановление, ограничивающее цены на электроэнергию и топливо для населения. Наиболее высоки риски для снижения ВВП – именно в тех странах Центральной и Восточной Европы, которые в большей степени зависят от российского газа – Словакии, Венгрии и Чехии.

Более того, на экономику Венгрии давят приостановка финансирования со стороны ЕС, беспрецедентно высокая инфляция и чрезмерная волатильность курса национальной валюты. К тому же, наблюдающийся рост цен на газ еще больше усиливает инфляцию в странах ЕС.

Самое интересное, что Венгрия в контексте своих действий демонстрирует явный уход от коллективной повестки Евросоюза в энергопотреблении, которая, похоже, все дальше заходит в тупик.

Еще более важно и симптоматично, что Венгрия, планируя увеличить закупки российского газа, демонстрирует пусть и не совсем явную, но приверженность к сохранению и расширению экономического сотрудничества с Россией», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна рассчитывает этим летом заключить с Россией контракт на закупку 700 млн кубометров газа.

Читайте также: Орбан: Венгрия рассчитывает закупить у РФ ещё 700 млн кубометров газа