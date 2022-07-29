Запорожье, Украина, 29 июля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли ряд мирных сел на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Сегодня (29 июля) на Запорожской ЛБС очень жарко: жители Васильевки, Днепрорудного и сел района слышат звуки мощных взрывов и залпы артиллерии. В ответ на обстрелы мирных городов боевиками Зеленского наша армия подавляет огневые позиции ВСУ. На линии боевого соприкосновения идут артиллерийские дуэли», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики обстреляли населённые пункты Пантелеймоновка, Широкая Балка и Новолуганское в Донецкой Народной Республике.

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