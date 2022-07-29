Мурманск, 29 июля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. В День военно-морского флота России будет организована онлайн-трансляция праздничных мероприятий столицы Северного флота — Североморска, сообщает правительство Мурманской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители Военно-морского парада в Кронштадте

В парадном строю на Североморском рейде Кольского залива будут представлены 14 кораблей: атомный крейсер «Петр Великий», атомные подводные лодки — ракетный крейсер стратегического назначения «Верхотурье» и атомный подводный ракетный крейсер «Смоленск», дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», а также другие боевые корабли, представляющие практически все корабельные соединения Северного флота.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин примет участие в мероприятиях по случаю Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.