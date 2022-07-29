Кинешма, Ивановская область, 29 июля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Следственные органы Ивановской области завершили следствие по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Кинешмы. Мужчина, уже имеющий судимость, обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней девочки и в грабеже, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Ивановской области.

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Согласно материалам дела, 26 апреля этого года около 09:00 обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, у железнодорожной насыпи через реку Казоха в Кинешме напал сзади на 17-летнюю девочку, которая шла на учёбу. Мужчина толкнул девочку в спину, а когда она упала, несколько раз ударил и затем, угрожая убийством, изнасиловал. После этого он похитил у ребёнка мобильный телефон стоимостью более 70 тысяч рублей и скрылся с места преступления.

Задержать подозреваемого в преступлении удалось в тот же день, в ходе следствия он признал свою вину полностью. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.